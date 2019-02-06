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Снежинский, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Мир Привилегия

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%, мин. 10 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 10 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 90 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 90 руб.

Лимиты по операциям
50 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • смена ПИН-кода в банкоматах - 35 руб.;
  • конвертация по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
  • стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Особые ограничения
  • карта выдается с 14 лет с разрешения родителей или законных представителей
Дата актуализации
06.02.2019 12:06
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Привилегия» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба