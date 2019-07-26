Дебетовая карта "Gold" в Актив Банке
Mastercard Gold «Mastercard Gold» — Актив Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5,25%
0% - на остаток до 2 000 руб.; 3% годовых - от 2 000,01 до 30 000 руб.; 5% годовых - от 30 000,01 до 100 000 руб.; 5,25% годовых - свыше 100 000,01 руб.; причисление ежемесячно
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 0,5%
0% - от 0,01 до 500 долл.; 0,5% годовых - свыше 500,01 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 0,1%
0% - от 0,01 до 500 евро; 0,1% годовых - свыше 500,01 евро
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
500 руб. - единовременно за весь срок действия (3 года)
Выпуск и годовое обслуживание
0 $
10 долл. - единовременно за весь срок действия (3 года)
Первоначальный взнос: 100 долларов
Выпуск и годовое обслуживание
0 €
10 евро - единовременно за весь срок действия (3 года)
Первоначальный взнос: 100 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 70 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0.5% - в ПВН "ФК Открытие";
- 1.5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";
- 1.5%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";
- 1%, мин. 5 евро
Дополнительная информация
- смс-информирование - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб / 0,4 долл. / 0,4 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток;
- пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН "ФК Открытие"
Минусы
- наличие первоначального взноса при получении карты в долларах и евро;
- единовременно взимается плата за за весь срок действия карты
Дата актуализации
26.07.2019 13:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 17 городах России
Справочная информация
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А
- ОГРН
- 1021300001029
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 47-52-70