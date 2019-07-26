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Дебетовая карта "Gold" в Актив Банке

Mastercard Gold «Mastercard Gold» — Актив Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5,25%
0% - на остаток до 2 000 руб.; 3% годовых - от 2 000,01 до 30 000 руб.; 5% годовых - от 30 000,01 до 100 000 руб.; 5,25% годовых - свыше 100 000,01 руб.; причисление ежемесячно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

500 руб. - единовременно за весь срок действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";
  • 1%, мин. 70 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0.5% - в ПВН "ФК Открытие";
  • 1.5%, мин. 300 руб.
Дополнительная информация
  • смс-информирование - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб / 0,4 долл. / 0,4 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН "ФК Открытие"
Минусы
  • наличие первоначального взноса при получении карты в долларах и евро;
  • единовременно взимается плата за за весь срок действия карты
Дата актуализации
26.07.2019 13:55
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 17 городах России
145
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Справочная информация
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А
ОГРН
1021300001029
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 12
Банкоматы 29
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Телефоны
(8342) 47-52-70