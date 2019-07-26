Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) Начисление процентов на остаток средств на счете 0% - на остаток до 2 000 руб.; 3% годовых - от 2 000,01 до 30 000 руб.; 5% годовых - от 30 000,01 до 100 000 руб.; 5,25% годовых - свыше 100 000,01 руб.; причисление ежемесячно до 5,25% Начисление процентов на остаток средств на счете 0% - от 0,01 до 500 долл.; 0,5% годовых - свыше 500,01 долл. до 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете 0% - от 0,01 до 500 евро; 0,1% годовых - свыше 500,01 евро до 0,1% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 500 руб. - единовременно за весь срок действия (3 года) Выпуск и годовое обслуживание 0 $ 10 долл. - единовременно за весь срок действия (3 года) Первоначальный взнос: 100 долларов Выпуск и годовое обслуживание 0 € 10 евро - единовременно за весь срок действия (3 года) Первоначальный взнос: 100 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 70 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0.5% - в ПВН "ФК Открытие";

1.5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";

1.5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие";

1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в ПВН "ФК Открытие";

1%, мин. 5 евро Дополнительная информация смс-информирование - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб / 0,4 долл. / 0,4 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН "ФК Открытие" Минусы наличие первоначального взноса при получении карты в долларах и евро;

единовременно взимается плата за за весь срок действия карты Дата актуализации 26.07.2019 13:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.