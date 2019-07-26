Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 0% - от 0,01 до 2 000 руб.; 3% годовых - от 2 000,01 до 30 000 руб.; 5% годовых - от 30 000,01 до 100 000 руб.; 5,25% годовых - свыше 100 000,01 руб. до 5,25% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 500 руб. - единовременно за весь срок действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие"

1%, мин. 70 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% - в ПВН "ФК Открытие"

1%, мин. 70 руб. Дополнительная информация смс-информирование - 30 руб. в мес.;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН "ФК Открытие" Минусы плата взимается единовременно за весь срок действия карты Дата актуализации 26.07.2019 13:55 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.