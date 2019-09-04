системы Мир Премиальная

Дебетовая карта "Золотой 2019" в Запсибкомбанке

Visa Gold — Запсибкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 3 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Бонусы
  • другое

программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; 1 бонус=1 рублю; начисление бонусов:

  • 1% от суммы любых покупок (1 бонус за 80 руб.);
  • 1% от суммы покупок за месяц при условии покупок на сумму свыше 5 000 руб. и минимального остатка на счете карты каждый день в течение месяца свыше 10 000 руб.;

максимальное количество - 15 000 бонусов в год, порог для траты - 3 000 бонусов
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 3 000 ₽
  • 250 руб. ежемесячно (первый месяц бесплатно);
  • плата со 2-го месяца может не взиматься при сумме покупок по карте за предыдущий месяц 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.
  • 0% - Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Почта Банк»
Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 2 000 000 руб. в месяц, 300 000 руб. в сутки (1 раз в год можно сменить суточный лимит)
Дополнительная информация
  • на выбор клиента оформляется карта Svoboda или Мир Gold в рамках пакета услуг "Золотой 2019";
  • дополнительные карты - 1 классическая карта;
  • СМС-информирование - 29 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Дата актуализации 04.09.2019 13:57
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 04.09.2019 13:57
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • невысокая комиссия за СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие до 600 000 руб. в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Золотой"
Дата актуализации 04.09.2019 13:57
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотой 2019» в 43 городах России
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Справочная информация
ПАО «Запсибкомбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в городе Тюмень
Отделения 23
Банкоматы 130
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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