Дебетовая карта "Золотой 2019" в Запсибкомбанке
Visa Gold — Запсибкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 3 000 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
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Тип карты
на выбор
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|Технологические особенности
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|Бонусы
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программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; 1 бонус=1 рублю; начисление бонусов:
максимальное количество - 15 000 бонусов в год, порог для траты - 3 000 бонусов
|Выпуск и годовое обслуживание
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0 - 3 000 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
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0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
0% - до 600 000 руб. в год, далее 1%, мин. 120 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 2 000 000 руб. в месяц, 300 000 руб. в сутки (1 раз в год можно сменить суточный лимит)
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|04.09.2019 13:57
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
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в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|04.09.2019 13:57
|Плюсы
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|Особые ограничения
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|Дата актуализации
|04.09.2019 13:57
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Золотой 2019» в 43 городах России
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Справочная информация
ПАО «Запсибкомбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
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в городе Тюмень
- Телефоны
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8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77