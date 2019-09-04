программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; 1 бонус=1 рублю; начисление бонусов:

1% от суммы любых покупок (1 бонус за 80 руб.);

1% от суммы покупок за месяц при условии покупок на сумму свыше 5 000 руб. и минимального остатка на счете карты каждый день в течение месяца свыше 10 000 руб.;

максимальное количество - 15 000 бонусов в год, порог для траты - 3 000 бонусов