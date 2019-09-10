Дебетовая карта "Travel Standard" в банке «Нейва»
Visa Classic «Travel Standard» — Нейва
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 988 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 48 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 36 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
в рамках программы лояльности "мили" банк начисляет клиенту мили - бонусы, которые можно использовать для компенсации покупок, в категории «Авиа, ж/д билеты, морской транспорт» течение 180 дней со дня проведения покупки; сумма каждой операции покупки округляется до 100 руб. в меньшую сторону.(1 миля = 1 рубль):
максимальное начисление - 5 000 миль в месяц; срок действия миль 36 месяцев с даты их начисления
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 7%
если сумма покупок в месяц более 10 000 руб: 5% - при сумме остатка от 10 000 руб., 3% - свыше 500 000 руб.; сумма покупок более 50 000 руб.: 6% и 4% ; при сумме покупок свыше 100 тыс. руб. - 7% и 5% соответственно; при остатке менее 10 000 руб. или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб - проценты не начисляются
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 0,25%
если сумма покупок в месяц более 10 000 руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 долл.., 0,15% - более 7 500 долл.; при остатке менее 150 долл. или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб.(эквивалент) - проценты не начисляются
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 0,25%
если сумма покупок в месяц более 10 000 руб (эквивалент): 0,25% - при остатке на счете от 150 евро., 0,15% - более 7 500 евро; при остатке менее 150 евро или при сумме покупок по карте в месяц менее 10 000 руб.(эквивалент) - проценты не проценты не начисляются
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 2 988 ₽
249 руб. в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 48 $
4 долл. в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 36 €
3 евро в месяц; ежемесячная плата не взимается при выполнении одного из условий:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - за снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции; до 2 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|на территории РФ: до 300 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 500 000 руб. в сутки - безналичные операции; за пределами РФ: до 100 000 руб. в сутки - снятие наличных в кассах и банкоматах, до 250 000 руб. в сутки - безналичные операции; до 2 000 000 руб. - общий расход в месяц (эквивалент)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|10.09.2019 15:00
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|10.09.2019 15:00
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|10.09.2019 15:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Standard» в 13 городах России
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Справочная информация
БАНК «НЕЙВА» ООО
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3а
- ОГРН
- 1026600006510
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 222-11-00