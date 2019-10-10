Дебетовая карта Gold в Русьуниверсалбанке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 9 $
- стоимость обслуживания 8 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
600 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
9 $
600 руб. (эквивалент)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
8 €
600 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Лимиты по операциям
|до 300 000 руб. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|до 9 000 долл. в день
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 3 евро.
|Лимиты по операциям
|до 7 000 евро в день
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|10.10.2019 16:54
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|10.10.2019 16:54
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|10.10.2019 16:54
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 1 городе России
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- ОГРН
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