Дебетовая карта paypal в Сбербанке России

Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|150
|есть
|
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|нет
|450 - 750
|есть
|
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Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|4 900
|есть
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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