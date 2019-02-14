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Миллениум Валютный

Банк Казани,

Банк Казани вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,10%
Сумма
от 1 000 $
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
11 $
Ставка
1,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
365 дней
от 1 000 $ до 3 000 000 $ 1,1
365 дней
от 1 000 € до 3 000 000 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 100 долларов/евро;
  • не позднее 90 дней до окончания срока действия договора
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,1% при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Миллениум Валютный» в 4 городах России
4 681
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
ОГРН
1021600000014
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 10
Банкоматы 51
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Телефоны
(843) 518-98-98

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Умные инвестиции 8,7 50 000 ₽ Посмотреть
Премиум 7,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив (2) 7,25 10 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Пенсионный (в конце срока) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив (1) 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Стабильный (в конце срока) 6,75 100 000 ₽ Посмотреть
Городской Пенсионный (ежемесячно) 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Эксклюзив 6,25 10 000 000 ₽ Посмотреть
ВИП - Миллениум 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Городской Стабильный (ежемесячно) 6,25 100 000 ₽ Посмотреть
Ступеньки 6,2 50 000 ₽ Посмотреть
Миллениум 5,25 50 000 ₽ Посмотреть
Срочный в иностранной валюте 1,35 5 000 $ Посмотреть
Доходный валютный 1 10 $ Посмотреть
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