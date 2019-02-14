Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 долларов/евро;

не позднее 90 дней до окончания срока действия договора Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,1% при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания физических лиц Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 14:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.