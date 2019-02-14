12 месяцев
Почтобанк,
Почтобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 072 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 15 000 ₽
|7,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 16:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «12 месяцев» в 2 городах России
5 986
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
- 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- ОГРН
- 1025900000059
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 236-07-72
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|5,7
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|Перспектива
|5,7
|20 000 ₽
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|Признание
|5,5
|3 000 ₽
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|Срочный (рубли)
|5,5
|1 000 ₽
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|Стабильный
|5,35
|10 000 ₽
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|Практичный Максимум
|5,3
|10 000 ₽
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|Практичный
|5,2
|20 000 ₽
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|Горячий процент
|4,75
|10 000 ₽
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|Срочный на 31 день
|4,2
|500 000 ₽
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|Срочный (валюта)
|0,5
|300 $
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