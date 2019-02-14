Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма через кассу банка - 1 000 рублей, безналичным путем - без ограничений Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке 0,01%;

91-180 дней - 1%;

181-364 дней - 3%;

365-544 дней - 4,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 16:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.