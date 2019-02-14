на срок 31 и 93 дня - без ограничений, на 186, 372, 540 и 744 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.