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Срочный

Екатеринбург,

Екатеринбург вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
666
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
90 дней 180 дней 360 дней
от 10 000 ₽ 6 6,25 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Дата актуализации
11.02.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
5 615
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Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 2
Банкоматы 47
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Телефоны
(343) 377-66-55

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Ключевой онлайн 6,75 3 000 000 ₽ Посмотреть
Ключевой 6,25 3 000 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 2,91 10 000 000 ₽ Посмотреть
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