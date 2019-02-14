Срочный
Екатеринбург,
Екатеринбург вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
666 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|180 дней
|360 дней
|от 10 000 ₽
|6
|6,25
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 1 городе России
5 615
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55
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