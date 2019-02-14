Классика Роста
Ростфинанс,
Ростфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
40 315 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 367 дней
|от 368 до 400 дней
|от 10 000 ₽
|4,3
|4,8
|5,3
|5,7
|6,2
|от 100 000 ₽
|5,1
|5,6
|6,6
|7
|7,3
|от 300 000 ₽
|5,4
|6,1
|6,8
|7,2
|7,6
|от 500 000 ₽
|5,6
|6,6
|7,1
|7,5
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 10:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика Роста» в 5 городах России
15 271
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
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по вкладам
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|8,9
|100 000 ₽
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|Всегда в Росте
|6,54
|300 000 ₽
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|Накопительный Рост
|4,8
|10 000 ₽
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|Пенсия Растет
|3,87
|3 000 ₽
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|Международный
|0,75
|200 $
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