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Оптимальный

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
834 444
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 366 дней 367 дней
от 5 000 000 ₽ 7,25 7,75
от 10 000 000 ₽ 7,5 8
от 181 до 366 дней 367 дней
от 100 000 $ 2,25 2,75
от 300 000 $ 2,5 3
от 181 до 366 дней 367 дней
от 100 000 € 0,25 0,75
от 300 000 € 0,5 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
по заявлению клиента возможна капитализация процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 60 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по истечении 181 дня проценты начисляются и выплачиваются по ставке, действующей в банке по данному вкладу и валюте на дату заключения договора и соответствующей сроку 181-366 дней
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
13 721
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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