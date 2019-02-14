Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента по заявлению клиента возможна капитализация процентов Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 181 дня проценты начисляются и выплачиваются по ставке, действующей в банке по данному вкладу и валюте на дату заключения договора и соответствующей сроку 181-366 дней Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 10:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.