Оптимальный
Интерпрогрессбанк,
Интерпрогрессбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
834 444 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 5 000 000 ₽
|7,25
|7,75
|от 10 000 000 ₽
|7,5
|8
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 000 $
|2,25
|2,75
|от 300 000 $
|2,5
|3
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 000 €
|0,25
|0,75
|от 300 000 €
|0,5
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
по заявлению клиента возможна капитализация процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- по истечении 181 дня проценты начисляются и выплачиваются по ставке, действующей в банке по данному вкладу и валюте на дату заключения договора и соответствующей сроку 181-366 дней
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 10:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
13 721
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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