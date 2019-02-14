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Сбережение

Алтынбанк,

Алтынбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,15%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
618
Ставка
6,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 6,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 90 дней открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сбережение» в 3 городах России
2 165
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Справочная информация
ООО «Алтынбанк»
Адрес
420124, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 6
Банкоматы 4
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Телефоны
(843) 520-51-00 — горячая линия

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Бахетле 1,7 100 $ Посмотреть
Годовой 1,5 100 $ Посмотреть
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