Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 90 дней открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 13:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.