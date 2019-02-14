Персона
Левобережный,
Левобережный вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
77 898 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 000 ₽
|7,75
|от 3 000 000 ₽
|7,75
|от 5 000 000 ₽
|7,75
на сумму превышающую первоначальный взнос ставка составит 6,75% годовых (от 1 000 000 до 3 000 000, от 3 000 000 до 9 000 000 и от 5 000 000 до 15 000 000 рублей в зависимости от минимальной суммы) и 0,2% годовых (свыше 3 000 000, 9 000 000 или 15 000 000 рублей)
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
на банковский счет «VIP – Black Edition», «VIP -VISA Infinite», «VIP - Platinum»
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- вклад предназначен для клиентов, оформивших бизнес-кейс с дебетовой картой на выбор Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Visa Platinum, Mastercard Platinum
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей, не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 09:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 41 городе России
7 888
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
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