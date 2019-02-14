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Персона

Левобережный,

Левобережный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
77 898
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 000 ₽ 7,75
от 3 000 000 ₽ 7,75
от 5 000 000 ₽ 7,75

на сумму превышающую первоначальный взнос ставка составит 6,75% годовых (от 1 000 000 до 3 000 000, от 3 000 000 до 9 000 000 и от 5 000 000 до 15 000 000 рублей в зависимости от минимальной суммы) и 0,2% годовых (свыше 3 000 000, 9 000 000 или 15 000 000 рублей)

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
на банковский счет «VIP – Black Edition», «VIP -VISA Infinite», «VIP - Platinum»
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад предназначен для клиентов, оформивших бизнес-кейс с дебетовой картой на выбор Visa Infinite, Mastercard Black Edition, Visa Platinum, Mastercard Platinum
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 000 рублей, не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 09:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона» в 41 городе России
7 888
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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