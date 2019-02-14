Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

на сумму превышающую первоначальный взнос ставка составит 6,75% годовых (от 1 000 000 до 3 000 000, от 3 000 000 до 9 000 000 и от 5 000 000 до 15 000 000 рублей в зависимости от минимальной суммы) и 0,2% годовых (свыше 3 000 000, 9 000 000 или 15 000 000 рублей)