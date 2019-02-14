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Срочный

Донкомбанк,

Донкомбанк вклад

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Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 100 $
Срок
от 105 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
30 $
Ставка
0,6%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
105 дней 185 дней 370 дней
от 100 $ 0,1 0,2 0,4
от 5 000 $ 0,2 0,4 0,6
105 дней 185 дней 370 дней
от 100 € 0,03 0,05 0,15
от 5 000 € 0,05 0,15 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
1 626
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
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Телефоны
(863) 245-66-20

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный 7,25 300 000 ₽ Посмотреть
Премьер-240 6,95 4 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,25 5 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 6 20 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6 500 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,84 300 000 ₽ Посмотреть
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