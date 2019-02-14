Срочный
Донкомбанк,
Донкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,60%
Сумма
от 100 $
Срок
от 105 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
30 $
Ставка
0,6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|105 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 $
|0,1
|0,2
|0,4
|от 5 000 $
|0,2
|0,4
|0,6
|105 дней
|185 дней
|370 дней
|от 100 €
|0,03
|0,05
|0,15
|от 5 000 €
|0,05
|0,15
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 3 городах России
1 626
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
- 344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- ОГРН
- 1026100001817
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный
|7,25
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Премьер-240
|6,95
|4 500 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный
|6,25
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Оптимальный
|6
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6
|500 ₽
|Посмотреть
|Управляемый
|4,84
|300 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть