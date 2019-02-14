Валютный классический
Левобережный,
Левобережный вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 100 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 100 $
|1,2
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 09:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный классический» в 41 городе России
2 184
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
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