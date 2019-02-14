по выбору клиента

проценты выплачиваются по вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – в день окончания срока вклада; по вкладам на срок от 367 дней до 731 дня (включительно) – по истечении первого года хранения в календарную дату, соответствующую дате поступления на счет по вкладу суммы вклада (дате заключения договора), и в день окончания срока вклада; по вкладам на срок от 732 дней до 1097 дней (включительно) – по истечении первого и второго года хранения в календарную дату, соответствующую дате поступления на счет по вкладу суммы вклада (дате заключения договора), и в день окончания срока вклада