На жизнь
Газпромбанк,
Газпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
32 729 ₽
Ставка
6,6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 731 дня
|от 732 до 1097 дней
|от 15 000 ₽
|5,8
|6,4
|5,9
|5,9
|от 300 000 ₽
|5,9
|6,5
|6
|6
|от 1 000 000 ₽
|6
|6,6
|6,1
|6,1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 731 дня
|от 732 до 1097 дней
|от 500 $
|0,9
|1,4
|1,9
|1,9
|от 10 000 $
|1,1
|1,6
|2,1
|2,1
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 731 дня
|от 732 до 1097 дней
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,25
|от 10 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,3
проценты по вкладам в долларах и евро указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты), проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,8% до 1,7% в долларах, от 0,01% до 0,2% в евро)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
-
ежегодно
по выбору клиента
проценты выплачиваются по вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – в день окончания срока вклада; по вкладам на срок от 367 дней до 731 дня (включительно) – по истечении первого года хранения в календарную дату, соответствующую дате поступления на счет по вкладу суммы вклада (дате заключения договора), и в день окончания срока вклада; по вкладам на срок от 732 дней до 1097 дней (включительно) – по истечении первого и второго года хранения в календарную дату, соответствующую дате поступления на счет по вкладу суммы вклада (дате заключения договора), и в день окончания срока вклада
- Пополнение
-
возможно
по вкладам в долларах/евро проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,8% до 1,7% в долларах, от 0,01% до 0,2% в евро)
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на срок от 367 дней до 1097 дней (включительно) ранее выплаченные проценты не пересчитываются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
по вкладам в рублях, открытым онлайн: +0,2 п.п. на сроки 91-180 дней; на 0,1 п.п. на срок свыше 181 дня
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На жизнь» в 213 городах России
44 123
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%)
|9,2
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)
|9,2
|50 000 ₽
|Посмотреть
|На будущее
|9
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)
|8,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%)
|8,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный доход
|8,2
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%)
|7,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Сбережения
|7,5
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионные сбережения
|7,5
|15 000 ₽
|Посмотреть
|Ваш успех
|7,45
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Процент выше
|7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Двери открыты
|7
|300 000 ₽
|Посмотреть
|ГАЗФОНД - Пенсионный
|6,6
|100 ₽
|Посмотреть
|Накопительный счет
|6,2
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный доход
|6,1
|500 ₽
|Посмотреть
|Бизнес
|6,1
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Двери открыты (доллары)
|3,25
|1 000 $
|Посмотреть
|Валютный доход
|2,8
|1 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть