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На жизнь

Газпромбанк,

Газпромбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
32 729
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 15 000 ₽ 5,8 6,4 5,9 5,9
от 300 000 ₽ 5,9 6,5 6 6
от 1 000 000 ₽ 6 6,6 6,1 6,1
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 500 $ 0,9 1,4 1,9 1,9
от 10 000 $ 1,1 1,6 2,1 2,1
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 731 дня от 732 до 1097 дней
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,25
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,3

проценты по вкладам в долларах и евро указаны на первоначальную сумму вклада; на сумму превышающую первоначальную (дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада проценты), проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,8% до 1,7% в долларах, от 0,01% до 0,2% в евро)

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
проценты выплачиваются по вкладам на срок от 91 дня до 366 дней (включительно) – в день окончания срока вклада; по вкладам на срок от 367 дней до 731 дня (включительно) – по истечении первого года хранения в календарную дату, соответствующую дате поступления на счет по вкладу суммы вклада (дате заключения договора), и в день окончания срока вклада; по вкладам на срок от 732 дней до 1097 дней (включительно) – по истечении первого и второго года хранения в календарную дату, соответствующую дате поступления на счет по вкладу суммы вклада (дате заключения договора), и в день окончания срока вклада
Пополнение
возможно

по вкладам в долларах/евро проценты начисляются по отдельной ставке (от 0,8% до 1,7% в долларах, от 0,01% до 0,2% в евро)

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам на срок от 367 дней до 1097 дней (включительно) ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

по вкладам в рублях, открытым онлайн: +0,2 п.п. на сроки 91-180 дней; на 0,1 п.п. на срок свыше 181 дня

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На жизнь» в 213 городах России
44 123
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
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Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,1 500 ₽ Посмотреть
Бизнес 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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