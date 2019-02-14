общая сумма вкладов «Двойная выгода плюс», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада;на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при заключении договора инвестиционного страхования жизни сроком на 5 лет;

услуга инвестиционного страхования жизни предоставляется ООО «Альфастрахование-жизнь» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада "Максимальный" Дата актуализации 13.02.2019 16:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.