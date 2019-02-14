Вход

Двойная выгода плюс

ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 260
Ставка
8,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 366 дней
от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 8,25 8,5

общая сумма вкладов «Двойная выгода плюс», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада;на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при заключении договора инвестиционного страхования жизни сроком на 5 лет;
  • услуга инвестиционного страхования жизни предоставляется ООО «Альфастрахование-жизнь»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Максимальный"
Дата актуализации
13.02.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода плюс» в 111 городах России
91 349
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 17
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Новогодний 7,6 30 000 ₽ Посмотреть
Специальный 7,6 30 000 ₽ Посмотреть
Новогодний Премиум 7,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Стабильный доход 7,1 15 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,8 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Защитный 6,2 100 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,1 100 000 ₽ Посмотреть
Свобода управления 6 30 000 000 ₽ Посмотреть
Гибкий 5,3 1 400 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще