Двойная выгода плюс
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 260 ₽
Ставка
8,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|366 дней
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|8,25
|8,5
общая сумма вкладов «Двойная выгода плюс», открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада;на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при заключении договора инвестиционного страхования жизни сроком на 5 лет;
- услуга инвестиционного страхования жизни предоставляется ООО «Альфастрахование-жизнь»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Максимальный"
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода плюс» в 111 городах России
91 349
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Новогодний
|7,6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Специальный
|7,6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Новогодний Премиум
|7,35
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный доход
|7,1
|15 000 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный
|6,8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Защитный
|6,2
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,1
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Свобода управления
|6
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Гибкий
|5,3
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть