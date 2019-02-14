Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу;

более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 12:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.