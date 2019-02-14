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Удобный (на текущий счет)

НС Банк,

НС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 287
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,85 7,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу;
  • более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный (на текущий счет)» в 636 городах России
1 773
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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