Твой Год Онлайн
Эс-Би-Ай Банк,
Эс-Би-Ай Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
7,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 341 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|367 дней
|от 30 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|7,5
|367 дней
|от 500 $ до 1 500 000 $
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
ежемесячная выплата или капитализация процентов предусмотрена в рамках акции "Все по полной" до 28.02.2019 г., далее - проценты только ежемесячно капитализируются
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
- при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1000 рублей или 15 долларов;
- прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада;
- банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
все выплаченные (капитализированные) проценты по вкладу сохраняются (условие действует до 28.02.2019 г. в рамках акции "Все по полной", далее - по ставке 0,1% годовых)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 15:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твой Год Онлайн» в 1 городе России
583
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700 65 12 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход Онлайн
|8,08
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный доход
|7,9
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Твой Год
|7,3
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный Онлайн
|6,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Актуальный+ Онлайн
|6,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Удобный
|6,35
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Актуальный+
|6,25
|50 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть