Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей), 20 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 3 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 14:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.