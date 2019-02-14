Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первую половину срока 1-го и 2-го года хранения Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 дня до 364 дней - 2%;

за 365 дней - согласно условиям договора;

от 366 до 456 дней - ставка по вкладу до востребования;

от 457 до 729 дней - 2% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 15:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.