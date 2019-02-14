максимальная сумма вклада не должна превышать 100% от объема вложений в Фонды, размещенных в день открытия вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный внесение денежных средств осуществляется безналичным переводом с банковского (текущего) счета в рублях, открытого на имя вкладчика в том же подразделении банка (головном офисе/филиале) Особые условия вклад открывается при условии вложения средств в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» (за исключением ИПИФ Хедж-Фонд «Газпромбанк-Еврооблигации Плюс») Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 15:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.