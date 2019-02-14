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Инвестиционный доход

Газпромбанк,

Газпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,20%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
40 663
Ставка
8,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней
от 25 000 ₽ 7,6 7,8 7,3
от 300 000 ₽ 7,7 7,9 7,4
от 1 000 000 ₽ 8 8,2 7,7
91 день 181 день 367 дней
от 500 $ 3,6 3,95 3,45
от 10 000 $ 3,6 3,95 3,45
91 день 181 день 367 дней
от 500 € 0,3 0,3 0,23
от 10 000 € 0,4 0,4 0,31

максимальная сумма вклада не должна превышать 100% от объема вложений в Фонды, размещенных в день открытия вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
внесение денежных средств осуществляется безналичным переводом с банковского (текущего) счета в рублях, открытого на имя вкладчика в том же подразделении банка (головном офисе/филиале)
Особые условия
  • вклад открывается при условии вложения средств в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» (за исключением ИПИФ Хедж-Фонд «Газпромбанк-Еврооблигации Плюс»)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный доход» в 213 городах России
235 929
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
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Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
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Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
На жизнь 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,1 500 ₽ Посмотреть
Бизнес 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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