Инвестиционный доход
Газпромбанк,
Газпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,20%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
40 663 ₽
Ставка
8,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 25 000 ₽
|7,6
|7,8
|7,3
|от 300 000 ₽
|7,7
|7,9
|7,4
|от 1 000 000 ₽
|8
|8,2
|7,7
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 $
|3,6
|3,95
|3,45
|от 10 000 $
|3,6
|3,95
|3,45
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 500 €
|0,3
|0,3
|0,23
|от 10 000 €
|0,4
|0,4
|0,31
максимальная сумма вклада не должна превышать 100% от объема вложений в Фонды, размещенных в день открытия вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
инвестиционный
внесение денежных средств осуществляется безналичным переводом с банковского (текущего) счета в рублях, открытого на имя вкладчика в том же подразделении банка (головном офисе/филиале)
- Особые условия
-
- вклад открывается при условии вложения средств в открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» (за исключением ИПИФ Хедж-Фонд «Газпромбанк-Еврооблигации Плюс»)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 15:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный доход» в 213 городах России
235 929
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%)
|9,2
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)
|9,2
|50 000 ₽
|Посмотреть
|На будущее
|9
|1 000 000 ₽
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|На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%)
|8,6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%)
|7,6
|50 000 ₽
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|Сбережения
|7,5
|300 000 ₽
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|Пенсионные сбережения
|7,5
|15 000 ₽
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|Ваш успех
|7,45
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Процент выше
|7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Двери открыты
|7
|300 000 ₽
|Посмотреть
|На жизнь
|6,6
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|ГАЗФОНД - Пенсионный
|6,6
|100 ₽
|Посмотреть
|Накопительный счет
|6,2
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный доход
|6,1
|500 ₽
|Посмотреть
|Бизнес
|6,1
|1 000 000 ₽
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|Двери открыты (доллары)
|3,25
|1 000 $
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|Валютный доход
|2,8
|1 000 $
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