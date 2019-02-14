Пенсия Плюс
Земкомбанк,
Земкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 ₽
Ставка
1%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|400 дней
|от 1 000 ₽
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
начисленные проценты за каждый полный месяц сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия Плюс» в 2 городах России
4 390
Справочная информация
ООО «Земельный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233
- ОГРН
- 1026100001982
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 280-00-64 — справочная линия
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Важная персона
|5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный
|4,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть