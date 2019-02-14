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Пенсия Плюс

Земкомбанк,

Земкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
11
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
400 дней
от 1 000 ₽ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные проценты за каждый полный месяц сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсия Плюс» в 2 городах России
4 390
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Справочная информация
ООО «Земельный Коммерческий Банк»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233
ОГРН
1026100001982
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
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Банкоматы 0
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Телефоны
(863) 280-00-64 — справочная линия

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