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Срочный

Земкомбанк,

Земкомбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
12
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 100 дней 182 дня
от 1 000 ₽ 2,5 4,5 4,5
31 день 100 дней 182 дня
от 100 $ 0,2
от 1 000 $ 0,3
31 день 100 дней 182 дня
от 100 € 0,01
от 1 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
8 065
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Справочная информация
ООО «Земельный Коммерческий Банк»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233
ОГРН
1026100001982
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(863) 280-00-64 — справочная линия

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