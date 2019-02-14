Срочный
Земкомбанк,
Земкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|100 дней
|182 дня
|от 1 000 ₽
|2,5
|4,5
|4,5
|31 день
|100 дней
|182 дня
|от 100 $
|—
|0,2
|—
|от 1 000 $
|—
|—
|0,3
|31 день
|100 дней
|182 дня
|от 100 €
|—
|0,01
|—
|от 1 000 €
|—
|—
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
8 065
Справочная информация
ООО «Земельный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233
- ОГРН
- 1026100001982
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 280-00-64 — справочная линия
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|100 000 ₽
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|1
|1 000 ₽
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