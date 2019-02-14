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Важная персона

Земкомбанк,

Земкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 519
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня
от 100 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

начисленные проценты за каждый полный месяц сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Важная персона» в 2 городах России
7 191
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Справочная информация
ООО «Земельный Коммерческий Банк»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 233
ОГРН
1026100001982
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(863) 280-00-64 — справочная линия

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