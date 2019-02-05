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Diners Club Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 5% от суммы во всех ресторанах мира (программа Diners Club Cash Back) 5% Карта рассрочки покупки на сумму от 1 000 руб. можно перевести (в мобильном банке или по звонку) в рассрочку сроком на 3, 6 или 12 месяцев. под 0% годовых Бонусы Другое бонусная программа Diners Club Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые можно использовать для возмещения расходов на путешествия и посещение ресторанов по курсу 1 балл=0,5 руб. (0,02 долл. или 0,015 евро): 1 балл за каждые 50 руб. (1,5 доллара США или 1 евро) любых покупок Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание со 2-го года: 7 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

Diners Club Lounges - посещение бизнес-залов аэропортов;

привилегии по программам Diners Club Dining Collection и Diners Club Hotels Collection (скидки и специальные предложения в ресторанах и отелях по всему миру);

страховка в путешествиях Условия кредитования Размер кредитного лимита до 299 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 30% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

3% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных баллов за расчеты по карте;

крупная сумма кредитного лимита;

бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;

подтверждение дохода не требуется Минусы льготный период только на покупки;

высокая процентная ставка;

крупная комиссия за получение наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 10:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.