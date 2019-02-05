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Diners Club Premium
Diners Club «Diners Club Premium Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- карта рассрочки
- ставка от 30% годовых
- кредитный лимит до 299 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- cash back 5%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Diners Club
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
5%
- 5% от суммы во всех ресторанах мира (программа Diners Club Cash Back)
Карта рассрочки
покупки на сумму от 1 000 руб. можно перевести (в мобильном банке или по звонку) в рассрочку сроком на 3, 6 или 12 месяцев. под 0% годовых
Бонусы
- Другое
бонусная программа Diners Club Rewards: начисление баллов за покупки по карте, которые можно использовать для возмещения расходов на путешествия и посещение ресторанов по курсу 1 балл=0,5 руб. (0,02 долл. или 0,015 евро):
- 1 балл за каждые 50 руб. (1,5 доллара США или 1 евро) любых покупок
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
со 2-го года: 7 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% + 299 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% + 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9% + 299 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9% + 299 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- Diners Club Lounges - посещение бизнес-залов аэропортов;
- привилегии по программам Diners Club Dining Collection и Diners Club Hotels Collection (скидки и специальные предложения в ресторанах и отелях по всему миру);
- страховка в путешествиях
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 299 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 30%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
требуется паспорт и дополнительный документ из списка на сайте банка
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
- крупная сумма кредитного лимита;
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- льготный период только на покупки;
- высокая процентная ставка;
- крупная комиссия за получение наличных
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Diners Club Premium» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48