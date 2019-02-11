Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay для карт Visa Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 3 000 - 7 500 ₽ 3 000 / 7 500 руб. при сроке действия карты 1 / 3 года Выпуск и годовое обслуживание 46 - 114 $ 3 000 / 7 500 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 3 года Выпуск и годовое обслуживание 40 - 100 € 3 000 / 7 500 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,5% в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,5% в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы;

плата за пропуск платежа - 32% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 ₽ Размер кредитного лимита от 500 $ Срок кредита до 36 месяцев Размер кредитного лимита от 500 € Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 13,5% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 9% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 22 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется подтверждение дохода - по желанию клиента Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

высокая стоимость годового обслуживания для карт на 3 года Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 11.02.2019 09:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.