Банк Финсервис, кредитная карта Все кредитные карты банка
Карта клиента Gold
MasterCard Gold — Банк Финсервисеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 13,5% годовых
- кредитный лимит от 30 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 3 000 до 7 500 ₽
- ставка 9% годовых
- кредитный лимит от 500 $
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 46 до 114 $
- ставка 9% годовых
- кредитный лимит от 500 €
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание от 40 до 100 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay для карт Visa
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 - 7 500 ₽
3 000 / 7 500 руб. при сроке действия карты 1 / 3 года
Выпуск и годовое обслуживание
46 - 114 $
3 000 / 7 500 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 3 года
Выпуск и годовое обслуживание
40 - 100 €
3 000 / 7 500 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,5% в банкоматах Группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент) (0,5% в банкоматах Группы ВТБ)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы;
- плата за пропуск платежа - 32% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 ₽
Размер кредитного лимита
от 500 $
Срок кредита
до 36 месяцев
Размер кредитного лимита
от 500 €
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
13,5%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
9%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода - по желанию клиента
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- высокая стоимость годового обслуживания для карт на 3 года
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
11.02.2019 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта клиента Gold» в 15 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-07-67 — единая справочная служба