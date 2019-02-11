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Карта клиента Gold

MasterCard Gold — Банк Финсервис
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка 13,5% годовых
  • кредитный лимит от 30 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание от 3 000 до 7 500 ₽
  • MasterCard Gold — Банк Финсервис
  • Visa Gold — Банк Финсервис
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay для карт Visa
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 - 7 500 ₽

3 000 / 7 500 руб. при сроке действия карты 1 / 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы;
  • плата за пропуск платежа - 32% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
13,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

подтверждение дохода - по желанию клиента

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • высокая стоимость годового обслуживания для карт на 3 года
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
11.02.2019 09:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Карта клиента Gold» в 15 городах России
6 453
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба