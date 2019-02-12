Обслуживание карты

Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 3 000 руб.

Выпуск и годовое обслуживание 0 $ со 2-го года: 3 000 руб. (эквивалент)

Выпуск и годовое обслуживание 0 € со 2-го года: 3 000 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 20 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц (в эквиваленте)

Снятие наличных в банкоматах банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН банка 2%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в банкоматах других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 200 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц (в эквиваленте)