Новикомбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Gold
MasterCard Gold — Новикомбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит от 50 000 ₽
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит от 1 600 $
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 0 $
- ставка 20% годовых
- кредитный лимит от 1 200 €
- льготный период до 56 дней
- годовое обслуживание 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 3 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 $
со 2-го года: 3 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и годовое обслуживание
0 €
со 2-го года: 3 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 20 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 25 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц, покупки: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) в месяц;
- страхование выезжающих за рубеж (покрытие 100 000 долл.) - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 ₽
макс. размер кредитного лимита - 3 ежемесячных оклада
Срок кредита
до 12 месяцев
Размер кредитного лимита
от 1 600 $
макс. размер кредитного лимита - 3 ежемесячных оклада
Срок кредита
до 12 месяцев
Размер кредитного лимита
от 1 200 €
макс. размер кредитного лимита - 3 ежемесячных оклада
Срок кредита
до 12 месяцев
Льготный период
до 56 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- невысокая комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка
Минусы
- небольшая сумма для получения наличных в день
Особые ограничения
- кредитный лимит не более трех окладов
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
12.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Gold» в 10 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
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