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British Airways Premium
American Express Card «British Airways American Express® Premium Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- ставка от 28,9% годовых
- кредитный лимит до 1 500 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 10 000 ₽
- бонусная программа
- ставка от 24,9% годовых
- кредитный лимит до 45 000 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 330 $
- бонусная программа
- ставка от 24,9% годовых
- кредитный лимит до 40 000 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 250 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- American Express Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- Для путешествий
- Другое
бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс Oneworld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета:
- 5 000 приветственных баллов Avios;
- 1,5 балла за каждые 65 руб./ 1 долл. / 0,8 евро при оплате любых покупок;
- 3 балла за каждые 65 руб. / 1 долл. / 0,8 евро при оплате услуг British Airways;
- 5 000 дополнительных баллов при тратах свыше 300 000 руб. / 4 700 долл. / 3 800 евро в течение 3 месяцев с момента активации карты;
- 2 500 дополнительных баллов Avios после списания платы за второй и последующие годы обслуживания
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 ₽
со 2-го года: 10 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
330 $
со 2-го года: 330 долл.
Выпуск и годовое обслуживание
250 €
со 2-го года: 250 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% + 299 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% + 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9% + 299 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9% + 299 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% + 6,5 долл.
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% + 6,5 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9% + 6,5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9% + 6,5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 35 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9% + 5 евро
Снятие наличных в ПВН банка
4,9% + 5 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9% + 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9% + 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 24 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;
- неустойка за пропуск платежа - 700 руб. / 12 долл. / 10 евро;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- участие в программе British Airways Executive Club, что дает возможность пользоваться услугами сервисного центра, получать приоритет в листе ожидания и регистрироваться на стойках бизнес-класса;
- скидки до 30% по программам "Клуб скидок" и American Express Selects;
- страхование от несчастных случаев в дороге или во время застрахованного путешествия, страхование от дорожных неудобств, защита покупок, помощь в экстренных ситуациях во время застрахованного путешествия
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Размер кредитного лимита
до 45 000 $
Размер кредитного лимита
до 40 000 €
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28,9% до 36,9%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 32,9%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 32,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода не требуется;
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
- крупная сумма кредитного лимита;
- участие в программах American Express Selects, British Airways Executive Club;
- бесплатные СМС-информирование и программы страхования
Минусы
- льготный период только на покупки;
- высокая комиссия за снятие наличных
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты курьером по Москве
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
05.02.2019 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «British Airways Premium» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 748-07-48