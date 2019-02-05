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British Airways Premium

American Express Card «British Airways American Express® Premium Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 28,9% годовых
  • кредитный лимит до 1 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 10 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • American Express Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс Oneworld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета:

  • 5 000 приветственных баллов Avios;
  • 1,5 балла за каждые 65 руб./ 1 долл. / 0,8 евро при оплате любых покупок;
  • 3 балла за каждые 65 руб. / 1 долл. / 0,8 евро при оплате услуг British Airways;
  • 5 000 дополнительных баллов при тратах свыше 300 000 руб. / 4 700 долл. / 3 800 евро в течение 3 месяцев с момента активации карты;
  • 2 500 дополнительных баллов Avios после списания платы за второй и последующие годы обслуживания
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 ₽

со 2-го года: 10 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9% + 299 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9% + 299 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;
  • неустойка за пропуск платежа - 700 руб. / 12 долл. / 10 евро;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • участие в программе British Airways Executive Club, что дает возможность пользоваться услугами сервисного центра, получать приоритет в листе ожидания и регистрироваться на стойках бизнес-класса;
  • скидки до 30% по программам "Клуб скидок" и American Express Selects;
  • страхование от несчастных случаев в дороге или во время застрахованного путешествия, страхование от дорожных неудобств, защита покупок, помощь в экстренных ситуациях во время застрахованного путешествия
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 500 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 28,9% до 36,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • участие в программах American Express Selects, British Airways Executive Club;
  • бесплатные СМС-информирование и программы страхования
Минусы
  • льготный период только на покупки;
  • высокая комиссия за снятие наличных
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты курьером по Москве
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
05.02.2019 10:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «British Airways Premium» в 85 городах России
102 491
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
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Телефоны
(495) 748-07-48