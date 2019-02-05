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American Express Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы Для путешествий

Другое бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс Oneworld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета: 5 000 приветственных баллов Avios;

1,5 балла за каждые 65 руб./ 1 долл. / 0,8 евро при оплате любых покупок;

3 балла за каждые 65 руб. / 1 долл. / 0,8 евро при оплате услуг British Airways;

5 000 дополнительных баллов при тратах свыше 300 000 руб. / 4 700 долл. / 3 800 евро в течение 3 месяцев с момента активации карты;

2 500 дополнительных баллов Avios после списания платы за второй и последующие годы обслуживания Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 10 000 ₽ со 2-го года: 10 000 руб. Выпуск и годовое обслуживание 330 $ со 2-го года: 330 долл. Выпуск и годовое обслуживание 250 € со 2-го года: 250 евро Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 299 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 299 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 6,5 долл. Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 6,5 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 6,5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 6,5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 35 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9% + 5 евро Снятие наличных в ПВН банка 4,9% + 5 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9% + 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 4,9% + 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 24 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;

неустойка за пропуск платежа - 700 руб. / 12 долл. / 10 евро;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

участие в программе British Airways Executive Club, что дает возможность пользоваться услугами сервисного центра, получать приоритет в листе ожидания и регистрироваться на стойках бизнес-класса;

скидки до 30% по программам "Клуб скидок" и American Express Selects;

страхование от несчастных случаев в дороге или во время застрахованного путешествия, страхование от дорожных неудобств, защита покупок, помощь в экстренных ситуациях во время застрахованного путешествия Условия кредитования Размер кредитного лимита до 1 500 000 ₽ Размер кредитного лимита до 45 000 $ Размер кредитного лимита до 40 000 € Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 28,9% до 36,9% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 24,9% до 32,9% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 24,9% до 32,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

10% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 65 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы подтверждение дохода не требуется;

начисление бонусных баллов за расчеты по карте;

крупная сумма кредитного лимита;

участие в программах American Express Selects, British Airways Executive Club;

бесплатные СМС-информирование и программы страхования Минусы льготный период только на покупки;

высокая комиссия за снятие наличных Особые ограничения бесплатная доставка карты курьером по Москве Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 05.02.2019 10:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.