Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Apple Pay / Google Pay Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 4% годовых начисляются при совершении безналичных операций на сумму не менее 10 000 руб. в месяц; ежемесячная капитализация процентов 4% Выпуск и годовое обслуживание 2 400 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 5%, мин. 200 руб. - за счет кредита

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 5%, мин. 200 руб. - за счет кредита

0% - за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 200 руб. - за счет кредита

0% - до 4 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 5%, мин. 200 руб. - за счет кредита

1%, мин. 100 руб. - за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 7 000 долл. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 55 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;

регистрация и фактическое проживание не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи в банк заявки на кредит (наличие штампа регистрации в документе, удостоверяющем личность), на территории Оренбургской области (для клиентов дополнительного офиса в с. Северном – на территории Оренбургской области или Камышлинского района Самарской области);

пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (нарушение сроков погашения основного долга и (или) процентов по кредиту) - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 450 000 ₽ Льготный период до 60 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 21,9% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 63 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

отсутствует комиссия за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

льготный период действует на покупки и снятие наличных Дата актуализации 07.02.2019 09:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.