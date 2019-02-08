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Камский Коммерческий Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Основные характеристики
  • ставка от 26% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed
Технологические особенности
  • чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽

со 2-го года: 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

3%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

3%, мин. 200 руб.

Дополнительная информация
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пени за просроченную задолженность - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26% до 30%
26% годовых - при кредитовании до 1 года, 30% годовых - от 1 года до 3-х лет; при подключении к программе страхования жизни и здоровья и/или к программе страхования банковских карт процентная ставка уменьшается на 2 пункта при оформлении каждого -
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты; минимальный платеж составляет 10% - при кредитовании до 1 года
Требования и документы
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ

для пенсионеров требуется справка от органа, назначившего пенсию

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная плата со второго года обслуживания карты;
  • льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка
Дата актуализации
08.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 6
Банкоматы 8
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба