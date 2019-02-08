Камский Коммерческий Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Основные характеристики
- ставка от 26% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- чип
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
600 ₽
со 2-го года: 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
3%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
3%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
3%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
3%, мин. 200 руб.
Дополнительная информация
- бесплатное СМС-информирование;
- пени за просроченную задолженность - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26% до 30%
26% годовых - при кредитовании до 1 года, 30% годовых - от 1 года до 3-х лет; при подключении к программе страхования жизни и здоровья и/или к программе страхования банковских карт процентная ставка уменьшается на 2 пункта при оформлении каждого -
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты; минимальный платеж составляет 10% - при кредитовании до 1 года
Требования и документы
Возраст
от 21 до 75 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
для пенсионеров требуется справка от органа, назначившего пенсию
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная плата со второго года обслуживания карты;
- льготный период действует на покупки и снятие наличных
Минусы
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка
Дата актуализации
08.02.2019 10:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 10 городах России
Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
- Адрес
- 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
- Отделения и банкоматы
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8 800 200-04-38 — единая справочная служба