Проценты за кредит

26% годовых - при кредитовании до 1 года, 30% годовых - от 1 года до 3-х лет; при подключении к программе страхования жизни и здоровья и/или к программе страхования банковских карт процентная ставка уменьшается на 2 пункта при оформлении каждого -

от 26% до 30%