бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс OneWorld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета:

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «British Airways» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 28 064 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 36 768 руб. , годовое обслуживание: 1 490 руб.