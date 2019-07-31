British Airways
- ставка от 21,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 1 490 ₽
- бонусная программа
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Для путешествий
- Другое
бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс OneWorld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета:
- 3 000 приветственных баллов Avios;
- 1,25 балла за каждые 60 руб., потраченные за любые повседневные покупки;
- 2,5 балла Avios за каждые 60 руб., которыми были оплачены услуги British Airways на официальном сайте авиакомпании;
- 3 500 дополнительных баллов при тратах свыше 200 000 руб. в течение 3 месяцев с момента активации карты
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
- конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;
- неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- страхование от несчастных случаев в дороге или во время застрахованного путешествия, страхование от дорожных неудобств, защита покупок, помощь в экстренных ситуациях во время застрахованного путешествия
- операции оплаты товаров и услуг
3% от суммы основного долга
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
- постоянная
- наличие бонусной программы;
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
- льготный период не распространяется на операции снятия наличных денежных средств;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и ПВН банка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «British Airways» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 28 064 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 36 768 руб. , годовое обслуживание: 1 490 руб.
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- ОГРН
- 1027739210630
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 748-07-48