Россия
Вход
Поиск
Русский Стандарт, кредитная карта Все кредитные карты банка

British Airways

Mastercard World «British Airways» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • ставка от 21,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 1 490 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Для путешествий
  • Другое

бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки, которые можно обменивать на премиальные билеты авиакомпании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс OneWorld, или использовать баллы для повышения класса обслуживания на борту самолета:

  • 3 000 приветственных баллов Avios;
  • 1,25 балла за каждые 60 руб., потраченные за любые повседневные покупки;
  • 2,5 балла Avios за каждые 60 руб., которыми были оплачены услуги British Airways на официальном сайте авиакомпании;
  • 3 500 дополнительных баллов при тратах свыше 200 000 руб. в течение 3 месяцев с момента активации карты
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по внутреннему курсу банка, без комиссии;
  • неустойка за пропуск платежа - 700 руб.;
  • СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • страхование от несчастных случаев в дороге или во время застрахованного путешествия, страхование от дорожных неудобств, защита покупок, помощь в экстренных ситуациях во время застрахованного путешествия
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 300 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21,9% до 39,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы основного долга
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • косвенное подтверждение доходов
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции снятия наличных денежных средств;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах и ПВН банка
Дата актуализации
31.07.2019 16:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «British Airways» с лимитом 300 000 руб. беспроцентный период составит до 55 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 28 064 руб., процентная ставка от 21.9% годовых , переплата за период — 36 768 руб. , годовое обслуживание: 1 490 руб.

Кредитная карта «British Airways» в 86 городах России
282
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
ОГРН
1027739210630
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 748-07-48