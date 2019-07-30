подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.

до 150 000 руб. - по паспорту; до 600 000 руб. - при подтверждении дохода

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Наш малыш» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 826 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 9 736 руб. , годовое обслуживание: 1 188 руб.