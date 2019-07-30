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Газпромбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Наш малыш Gold

Visa Gold «Наш малыш Gold» — Газпромбанк
Основные характеристики
  • ставка от 27,9% годовых
  • кредитный лимит до 600 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание 1 188 ₽
  • cash back до 3%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 3%
  • 3% в категории "Одежда для детей", "Магазины игрушек" (не более 1 000 руб. в мес.);
  • 2% - "Медицинский услуги", "Аптеки", "СПА-салоны" (не более 2 000 руб. в мес.);
  • 1% - "Супермаркеты" (до 500 руб. в мес.) и от остальных покупок (до 3 000 руб. в мес.)

мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 15 000 рублей; макс. - 3 000 руб. в месяц

Бонусы
  • Другое

10% скидка на добровольное медицинское страхование, страхование жизни и здоровья ребенка/родителя

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 188 ₽

99 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,9% + 290 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,9% + 290 руб.

Дополнительная информация
  • бесплатные консультации педиатра / терапевта без ограничений, узких специалистов до 4 раз в год на сайте или приложении docdoc;
  • помощь консьерж-сервиса 24/7 - 5 запросов в год бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
  • конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям выдачи /приема наличных - 1%, по безналичным операциям - бесплатно;
  • смс-информирование - 59 руб. в мес., первые 3 мес. бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 600 000 ₽
до 150 000 руб. - по паспорту; до 600 000 руб. - при подтверждении дохода
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 27,9% до 32,9%
27,9% годовых - на покупки; 32,9% годовых - на снятие наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы кредитного лимита
мин. 300 руб
Требования и документы
Возраст
от 20 до 64 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • льготный период не действует на операции снятия наличных
Особые ограничения
  • карта оформляется в пакете услуг "Наш малыш"
Дата актуализации
30.07.2019 17:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «Наш малыш» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 826 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 9 736 руб. , годовое обслуживание: 1 188 руб.

Кредитная карта «Наш малыш Gold» в 216 городах России
113
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Справочная информация
Банк ГПБ (АО)
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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