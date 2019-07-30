Наш малыш Platinum
- ставка от 27,9% годовых
- кредитный лимит до 600 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 5 988 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- Visa Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- 10% в категории "Одежда для детей", "Магазины игрушек" (не более 1 000 руб. в месяц);
- 5% - "Медицинский услуги", "Аптеки", "СПА-салоны" (не более 2 000 руб. в месяц);
- 1% - "Супермаркеты" (до 500 руб. в мес.) и от остальных покупок (до 3 000 руб. в мес.)
мин. сумма покупок для получения вознаграждения - 35 000 рублей; макс. - 5 000 руб. в месяц
- Другое
10% скидка на добровольное медицинское страхование, страхование жизни и здоровья ребенка/родителя
499 руб. в месяц
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
2,9% + 290 руб.
- бесплатные консультации педиатра / терапевта без ограничений, узких специалистов до 4 раз в год на сайте или приложении docdoc;
- помощь консьерж-сервиса 24/7 - 10 запросов в год бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям выдачи /приема наличных - 1%, по безналичным операциям - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно
- операции оплаты товаров и услуг
5% от суммы кредитного лимита
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
подтверждение дохода не требуется для карт с лимитом до 150 000 руб.
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период не действует на операции снятия наличных
- карта оформляется в пакете услуг "Наш малыш"
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «Наш малыш» с лимитом 20 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 826 руб., процентная ставка от 27.9% годовых , переплата за период — 9 736 руб. , годовое обслуживание: 5 988 руб.
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 300-60-90* 6090 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив