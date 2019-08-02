S7 Priority Премиум
- ставка 19% годовых
- кредитный лимит до 3 000 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание от 0 до 12 000 ₽
- бонусная программа
- Mastercard Platinum
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
- Для путешествий
программа лояльности Примсоцбанк-S7 Priority; за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом; начисление миль:
- 1 миля за каждые потраченные 50 руб.
- 1 000 руб. - выпуск карты;
- 1 000 руб. ежегодно; первый год бесплатно, далее возможна отмена платы при объеме безналичных операций более 100 000 рублей в год
0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.
0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.
0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.
0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.
- СМС-информирование - бесплатно;
- неустойка на сумму просроченного платежа - 19% годовых от суммы просроченного основного долга;
- плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
5% от суммы основного долга
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- косвенное подтверждение доходов
- не требуется
при кредитном лимите свыше 200 000 руб. требуется справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк
- не требуется
- постоянная
- временная
- невысокая процентная ставка;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие бонусной программы;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
- оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 200 000 руб.)
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка (свыше 20 000 руб. в месяц)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
При использовании кредитной карты «S7 Priority Премиум» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 765 руб., процентная ставка от 19% годовых , переплата за период — 3 180 руб. , годовое обслуживание: 0 - 12 000 руб.
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- ОГРН
- 1022500001061
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42