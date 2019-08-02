Россия
Вход
Поиск
Примсоцбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

S7 Priority Премиум

Mastercard Platinum «S7 Priority Премиум» — Примсоцбанк
Основные характеристики
  • ставка 19% годовых
  • кредитный лимит до 3 000 000  ₽
  • льготный период до 60 дней
  • годовое обслуживание от 0 до 12 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
Посмотрите кредитные карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
Бонусы
  • Для путешествий

программа лояльности Примсоцбанк-S7 Priority; за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом; начисление миль:

  • 1 миля за каждые потраченные 50 руб.
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 12 000 ₽
  • 1 000 руб. - выпуск карты;
  • 1 000 руб. ежегодно; первый год бесплатно, далее возможна отмена платы при объеме безналичных операций более 100 000 рублей в год
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 20 000 руб. в месяц, свыше 3,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятия наличных - 1 000 000 руб. в месяц, по всем операциям - 3 000 000 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • неустойка на сумму просроченного платежа - 19% годовых от суммы просроченного основного долга;
  • плата за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 3 000 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • косвенное подтверждение доходов
  • не требуется

при кредитном лимите свыше 200 000 руб. требуется справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ/ по форме банка/ счет-выписка о зачислении заработной платы за последние 6 месяцев через Банк, через сторонний банк

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • оформление карты по паспорту (при кредитном лимите до 200 000 руб.)
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка (свыше 20 000 руб. в месяц)
Дата актуализации
02.08.2019 10:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

При использовании кредитной карты «S7 Priority Премиум» с лимитом 30 000 руб. беспроцентный период составит до 60 дней , после чего ежемесячный платеж для погашения кредитной карты в течение 12 месяцев составит от 2 765 руб., процентная ставка от 19% годовых , переплата за период — 3 180 руб. , годовое обслуживание: 0 - 12 000 руб.

Кредитная карта «S7 Priority Премиум» в 32 городах России
99
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
ОГРН
1022500001061
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 43
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42