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ББР Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная Gold (тариф Оптимальный)

системы Мир Премиальная
Mastercard Gold — ББР Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • ставка от 21% годовых
  • кредитный лимит до 100 000  ₽
  • годовое обслуживание от 2 800 до 3 400 ₽
  • cash back 1%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Mastercard Gold — ББР Банк
  • Visa Gold — ББР Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%

за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц

Бонусы
  • Для путешествий
  • Благотворительность

программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность:

  • 500 приветственных миль после проведения первой расходной операции;
  • 1,2 мили за каждые 90 руб. при оплате товаров, работ, услуг;
  • срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
1,5%
начисляется при сумме безналичных покупок от 80 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
2 800 - 3 400 ₽

2800 руб. за обслуживание карты без программ лояльности; 50 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) при снятии на территории РФ;
  • 1,5 %, мин. 500 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% (0,8% в ПВН Росбанка) при снятии на территории РФ;
  • 1,5 %, мин. 500 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 300 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)
Дополнительная информация
  • плата за пропуск платежа - 20% годовых;
  • СМС-информирование - 45 руб. в месяц (пакет 2);
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
  • конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 100 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 21% до 23%
21% годовых при предоставлении справки 2-НДФЛ, 23% годовых - справки по форме банка;
Погашение кредита
в размере начисленных процентов
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
  • не требуется

+2 п.п. к ставке без подтверждения дохода

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие программы лояльности кешбэк, или проценты на остаток, или S7 Priority
Минусы
  • отсутствие льготного периода;
  • платное участие в программе лояльности
Особые ограничения
  • возможна выдача карты ИП (срок осуществления предпринимательской деятельности не менее 24 месяцев);
  • +2 п.п. к ставке без подтверждения дохода
  • клиенту доступна одна из программ лояльности: cashback или проценты на остаток, или программа S7 Priority
Дата актуализации
08.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная Gold (тариф Оптимальный)» в 13 городах России
4 572
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Сайт
www.bbr.ru
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба