|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard Black Edition
|21%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 33 600
|есть
|
Mastercard World
|26%
|до 600 000
|до 55
|990
|есть
|
Mastercard World
|26,5%
|до 600 000
|до 101
|1 190
|есть
|
Mastercard World
|26,5%
|до 600 000
|до 55
|1 990
|есть
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Где найти лучшую программу кредитования?
Чтобы получить деньги в долг на выгодных условиях, не обязательно перебирать предложения десятков финансовых организаций. Достаточно открыть каталог banki.ru, где они собраны на одной странице. Здесь можно сравнить различные услуги, а также мгновенно оформить кредитную карту «Мир» от .
Наши преимущества
Платежная система «Мир»
Российский сервис электронных перечислений начал работу в 2015 году. Он защитил граждан страны от проблем, связанных с блокировками и ограничениями, устанавливаемых VISA и MasterCard. С ним финансовый рынок страны стал менее зависим от иностранных компаний.
Несмотря на относительно малый «возраст», система занимает одно из лидирующих мест по уровню безопасности. Она использует новейшие программные и аппаратные средства защиты от взлома и других видов мошенничества.
Основное преимущество сервиса «Мир» — это универсальность. Согласно действующему законодательству, его платежные инструменты должны обслуживаться всеми банкоматами и POS-терминалами на территории страны. При этом комиссии за снятие наличных не предусмотрено.
Уже сегодня к программе присоединились десятки банков, причем их число увеличивается с каждым месяцем. Расширяется и сеть партнеров — к ней принадлежат как отечественные, так и зарубежные компании, работающие в самых разных отраслях.