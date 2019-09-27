Банк: Промсвязьбанк
4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Black Edition
Мир Премиальная
21% до 1 000 000 до 55 0 - 33 600 есть
26% до 600 000 до 55 990 есть
Mastercard World
Мир Классическая
26,5% до 600 000 до 101 1 190 есть
Mastercard World
Мир
26,5% до 600 000 до 55 1 990 есть

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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Где найти лучшую программу кредитования?

Чтобы получить деньги в долг на выгодных условиях, не обязательно перебирать предложения десятков финансовых организаций. Достаточно открыть каталог banki.ru, где они собраны на одной странице. Здесь можно сравнить различные услуги, а также мгновенно оформить кредитную карту «Мир» от .

Наши преимущества

  • удобный интерфейс, совместимый с различными «настольными» и мобильными операционными системами;
  • наличие сервиса сортировки, значительно облегчающего отбор подходящих программ, возможность фильтрации по дополнительным услугам (длительному льготному периоду, курьерской доставке пластиковой карточки и прочим);
  • регулярная публикация новостей, информационных статей, инструкций и полезных советов;
  • возможность получения бесплатной профессиональной консультации онлайн;
  • удобный переход к сайтам банков, прямые ссылки на страницы электронных заявок;
  • описание документов, которые потребуются для начала сотрудничества.

    • Платежная система «Мир»

    Российский сервис электронных перечислений начал работу в 2015 году. Он защитил граждан страны от проблем, связанных с блокировками и ограничениями, устанавливаемых VISA и MasterCard. С ним финансовый рынок страны стал менее зависим от иностранных компаний.

    Несмотря на относительно малый «возраст», система занимает одно из лидирующих мест по уровню безопасности. Она использует новейшие программные и аппаратные средства защиты от взлома и других видов мошенничества.

    Основное преимущество сервиса «Мир» — это универсальность. Согласно действующему законодательству, его платежные инструменты должны обслуживаться всеми банкоматами и POS-терминалами на территории страны. При этом комиссии за снятие наличных не предусмотрено.

    Уже сегодня к программе присоединились десятки банков, причем их число увеличивается с каждым месяцем. Расширяется и сеть партнеров — к ней принадлежат как отечественные, так и зарубежные компании, работающие в самых разных отраслях.

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