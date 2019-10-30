Если вы хотите получить кредитные карты онлайн в Россельхозбанке, онлайн-сервис Banki.ru поможет определиться с наиболее выгодным предложением. Сравните актуальные программы кредитования: они ориентированы на тех, кто умеет планировать затраты и использовать заемные средства для покупок. Карточка превратится в дополнительный кошелек: ей удобно расплачиваться при приобретении товаров и заказе услуг, также возможно снятие наличных с уплатой комиссии.

Условия кредитования

Кредитка предоставляется в пользование на несколько лет, доступный лимит по ней ограничивается правилами программы и платежеспособностью заемщика. Стоит ознакомиться с дополнительными параметрами:

•Первый льготный период. В течение определенного срока после активации проценты за пользование банковскими деньгами не взимаются. Заем предоставляется бесплатно: необходимо только вовремя вернуть взятую сумму на счет без переплаты.

•Процентная ставка. Она зависит от благонадежности и платежеспособности клиента, поэтому банк рассчитывает ее персонально с учетом информации в анкете.

•Требования к клиенту. Банк устанавливает различные возрастные ограничения, требования к предоставляемому пакету документов. Проще всего оформить карточку зарплатным клиентам, которым через данное учреждение ежемесячно перечисляется стабильный доход.

Как подать заявку через интернет?

Чтобы отправить запрос не выходя из дома, перейдите на страницу банковской организации и заполните заявление-анкету. После отправки оно рассматривается в течение 1-2 рабочих дней, затем заемщику приходит уведомление об одобрении или отказе. После получения положительного ответа курьер привезет на адрес саму карточку и договор займа: подпишите соглашение и пользуйтесь новым финансовым инструментом в пределах лимита!