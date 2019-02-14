до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

300 000 ... 1 300 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 21,00 %

51 000 ... 100 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы заявление-анкета

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт второй документ на выбор (заграничный паспорт, свидетельство ПФР, водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего) Количество созаемщиков возможно привлечение 1 созаемщика, чей доход учитывается при расчете суммы кредита; созаемщик может состоять в родстве (супруг(а)) и должен соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику от 0 до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

системы ДБО

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

салоны связи

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;

возможно привлечение созаемщика;

до 299 000 руб. без подтверждения дохода;

возможна выдача кредита неработающим пенсионерам;

без страхования Минусы высокая ставка без подтверждения дохода Особые ограничения до 800 тыс. руб. для ИП и собственников бизнеса Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 13:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.