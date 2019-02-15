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Курсы валют в Анадыре

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Анадыре. Лучшие курсы валют в банках Анадыря на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Анадыря
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
67,27
Азиатско-Тихоокеанский Банк
EUR
75,05
рублей за евро
74,89
Азиатско-Тихоокеанский Банк
75,80
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,27 74,89 75,80 15.02.2019 13:41

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