Курсы валют в Анадыреизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Анадыре. Лучшие курсы валют в банках Анадыря на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Анадыря
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,40
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
67,27
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,89
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|
75,80
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,27
|74,89
|75,80
|15.02.2019 13:41
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