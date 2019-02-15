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Курс канадского доллара в Твери

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Выгодный курс покупки/продажи канадского доллара в Твери на сегодня. Найдите лучший курс обмена канадского доллара в банках Твери.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Твери
покупка продажа
CAD
50,22
рублей за канадский доллар
48,30
Московский Кредитный Банк
54,30
Московский Кредитный Банк
Банк CAD Время обновления
Покупка Продажа
Московский Кредитный Банк 48,30 54,30 15.02.2019 12:03

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