Курс евро в Биробиджанеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Биробиджане на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Биробиджана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Биробиджана
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,95
Восточный Банк
|
75,58
Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|74,95
|75,60
|15.02.2019 14:00
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|74,89
|75,58
|15.02.2019 13:42
|Дальневосточный Банк
|74,70
|75,95
|15.02.2019 14:07
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 14:05
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:07
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