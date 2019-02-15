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Курс евро в Биробиджане

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Биробиджане на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Биробиджана.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Биробиджана
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,95
Восточный Банк
75,58
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 74,95 75,60 15.02.2019 14:00
Азиатско-Тихоокеанский Банк 74,89 75,58 15.02.2019 13:42
Дальневосточный Банк 74,70 75,95 15.02.2019 14:07
Банк «ФК Открытие» 74,21 76,22 15.02.2019 14:05
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 14:07

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