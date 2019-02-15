Курс евро в Читеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Чите на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Читы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Читы
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,95
Восточный Банк
|
75,60
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|74,95
|75,60
|15.02.2019 12:41
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|74,89
|75,65
|15.02.2019 12:39
|Пойдем!
|74,70
|76,50
|15.02.2019 12:40
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:41
|Промсвязьбанк
|73,65
|76,85
|15.02.2019 12:41
|Россельхозбанк
|71,90
|78,60
|15.02.2019 12:38
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