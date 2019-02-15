Курс евро в Ханты-Мансийскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Ханты-Мансийске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Ханты-Мансийска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Ханты-Мансийска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,81
СКБ-Банк
|
75,79
СКБ-Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 12:30
|Пойдем!
|74,70
|76,50
|15.02.2019 12:25
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 12:29
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:25
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