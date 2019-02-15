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Курс евро в Оренбурге

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Оренбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Оренбурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Оренбурга
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,10
БКС Банк
75,44
БКС Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
БКС Банк 75,10 75,44 15.02.2019 11:02
Росгосстрах Банк 74,80 76,00 15.02.2019 10:59
Банк Финсервис 74,70 75,90 15.02.2019 10:59
Пойдем! 74,70 75,85 15.02.2019 10:59
СКБ-Банк 74,56 76,04 15.02.2019 11:04
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 11:00
Промсвязьбанк 73,65 76,85 15.02.2019 11:00

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