Курс евро в Оренбургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Оренбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Оренбурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Оренбурга
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,10
БКС Банк
|
75,44
БКС Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|75,10
|75,44
|15.02.2019 11:02
|Росгосстрах Банк
|74,80
|76,00
|15.02.2019 10:59
|Банк Финсервис
|74,70
|75,90
|15.02.2019 10:59
|Пойдем!
|74,70
|75,85
|15.02.2019 10:59
|СКБ-Банк
|74,56
|76,04
|15.02.2019 11:04
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:00
|Промсвязьбанк
|73,65
|76,85
|15.02.2019 11:00
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