Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Курскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Курске на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Курска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Курска
|покупка
|продажа
|GBP
|
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
|
83,70
Московский Кредитный Банк
|
88,70
Московский Кредитный Банк
|Банк
|GBP
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Московский Кредитный Банк
|83,70
|88,70
|15.02.2019 15:29
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