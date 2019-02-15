Вход

Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Вологде

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Вологде на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Вологды.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Вологды
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
85,00
Внешфинбанк - ККО "Вологодский"
Внешфинбанк
86,50
Внешфинбанк - ККО "Вологодский"
Внешфинбанк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
GBP
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах